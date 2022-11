Zazie Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Zazie Zénith, 22 septembre 2023, Le Grand-Quevilly. Zazie Vendredi 22 septembre 2023, 20h00 Zénith

Carré or : 75€ / Cat1 : 65€ / Cat2 : 49€ / Cat3 : 39€ / Cat4 : 25€

ESSENCIEL TOUR Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée !

Portée par les succès de son sublime dixième album, du single phénomène « speed » ou encore des titres « Nos âmes sont » et « l’Essenciel », l’incomparable Zazie est de retour sur scène avec le « Zaziessencieltour » depuis le printemps 2019 avec notamment 7 dates jouées à guichets fermés à l’Olympia !

Zazie et ses musiciens sillonnent les routes de France, de la Belgique et du Luxembourg. Allez hop !

2023-09-22T20:00:00+02:00

2023-09-22T22:30:00+02:00

