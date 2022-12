Soprano Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Soprano Zénith, 16 septembre 2023, Le Grand-Quevilly. Soprano Samedi 16 septembre 2023, 20h00 Zénith

Carré Or : 69€ / Cat1 : 59€ / Cat 2 : 44€

Chasseur d’étoiles tour Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Après sa phénoménale première tournée des Stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France avec le Chasseur d’étoiles tour qui passera par une date exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023.

