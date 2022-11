Daniel Guichard Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Daniel Guichard Zénith, 16 avril 2023, Le Grand-Quevilly. Daniel Guichard Dimanche 16 avril 2023, 16h00 Zénith

Carre or : 62€ / Cat 1 : 54€ / Cat 2 : 43€

Si c’était à refaire Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie “Si c’était à refaire…”je referais surement beaucoup de choses à l’identique , mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes.

En 2021 il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit ,on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…. Moi je ferai le Chanteur, et vous , vous seriez mes complices en faisant le Public…..à bientôt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00

