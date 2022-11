Hubert Félix Thiéfaine Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Hubert Félix Thiéfaine Zénith, 7 avril 2023, Le Grand-Quevilly. Hubert Félix Thiéfaine Vendredi 7 avril 2023, 20h00 Zénith

Cat Or : 62€ / Cat 1 : 52€ / Cat 2 : 42€ / Early : 47€ / Debout : 39€

Unplugged Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Alors que la tournée Unplugged s’apprête à débuter (janvier 2022), il est temps de révéler le second volet de ce qui s’annonce le Tour le plus ambitieux d’Hubert Félix Thiéfaine ! En 2023, HFT rebranchera les guitares pour une tournée électrique (Replugged), avec une setlist différente et des musiciens supplémentaires. Une proposition complémentaire à l’Unplugged, aux airs de suite de la tournée des 40 ANS. Unplugged & Replugged. 2 années. 2 tournées. 2 formules différentes pour plus de 40 morceaux joués.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:00:00+02:00

2023-04-07T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime

Zénith Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/

Hubert Félix Thiéfaine Zénith 2023-04-07 was last modified: by Hubert Félix Thiéfaine Zénith Zénith 7 avril 2023 Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime