Lords of the Sound Zénith, 26 mars 2023, Le Grand-Quevilly.

Lords of the Sound Dimanche 26 mars, 17h00 Zénith

de 25€ à 79€

The Music of Hans Zimmer

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

L’orchestre de la nouvelle génération LORDS OF THE SOUND revient en France avec un nouveau programme “The Music Of Hans Zimmer”.

“Amazing Spider man 2”, “Lone Ranger”, “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Dune”, “Sherlock Holmes”, “Man of Steel”, “Pearl Harbor”, “Gladiator”, “Inception”, “Pirates of the Caribbean”, “Spirit”, “Wonder Woman”, “Madagascar”, “The Lion King” – ce sont des hits de Hans Zimmer, interprétés par LORDS OF THE SOUND Orchestra!

Hans Zimmer est un compositeur de films allemand qui a trouvé sa popularité après la sortie du film culte “Rain Man”. “Pendant que je composais la musique de “Rain Man”, je n’arrêtais pas de penser : ne demandez pas, cela noierait les personnages. Ne prenez pas la première place. Raymond, le personnage principal, ne comprend vraiment pas où il est. Il voit le monde autrement que nous ne le faisons… Pourquoi ne créerait-on pas une “musique du monde” pour le monde qui n’existe que dans sa tête ?” – rappelle Hans. Ce travail est devenu une véritable percée dans sa carrière – Zimmer a reçu une nomination aux Oscars. Les meilleurs réalisateurs d’Hollywood se sont alignés pour travailler avec lui. Et Hans se donne à fond au travail, composant souvent des thèmes musicaux pour deux ou trois films à la fois. Sa musique a tellement impressionné le studio Disney qu’ils ont commandé à Zimmer de composer pour le dessin animé “Le Roi Lion”. Le thème musical du dessin animé a valu au compositeur trois des prix les plus prestigieux – “Oscar”, “Golden Globe” et “Grammy”. Et plus loin, Zimmer a continué à recevoir de nombreux prix, devenant vraiment le meilleur des meilleurs à Hollywood. Une rare cérémonie des Oscars se passe d’un nominé Zimmer.

Le succès des concerts de l’orchestre LORDS OF THE SOUND combiné aux meilleures compositions de Hans Zimmer vous plongera dans les sensations inoubliables d’une chaude soirée d’été, l’atmosphère d’un beau conte de fées, rempli de la beauté du son symphonique compositions préférées, groupe de rock, effets visuels brillants, voix puissantes des solistes et des chœurs, énergie et positivité imparables de tout le groupe!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T17:00:00+02:00

2023-03-26T19:00:00+02:00