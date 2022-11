CELTIC LEGENDS Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

IRISH DANCE MUSIC LIVE Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie “La tournée 2019 a été un succès triomphal partout en France, c’est sur cette lancée que CELTIC LEGENDS repart sur la route pour célébrer avec son public son vingtième anniversaire !

Pour l’occasion, une toute nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude.

Deux heures de danses soigneusement chorégraphiées par la créative

Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens

hors pair (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

Un nouveau programme musical énergique, appuyé par de nouvelles chorégraphies frénétiques pour UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE !”

