Bond Symphonique Zénith, 15 février 2023, Le Grand-Quevilly.

Bond Symphonique Mercredi 15 février 2023, 20h00 Zénith

Carre or : 69€ / Cat 1 : 59€ / Cat 2 : 49 € / Cat 3 : 39€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Bond Symphonique est le premier concert symphonique d’après les thèmes musicaux et les chansons des films de James Bond, interprété par 50 musiciens des orchestres Musidrama et Colonne et 2 chanteurs.

James Bond, également connu par son matricule 007, est un personnage de fiction créé en 1953 par l’écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming. De 1953 à sa mort en 1964, il publiera 12 romans et 9 nouvelles regroupées qui connurent un succès mondial.

Depuis 1962, 26 adaptations cinématographiques ont vu le jour. 6 acteurs ont interprété James Bond : Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. La production de ces films, qui se poursuit encore aujourd’hui, constitue l’une des plus longues sagas de l’histoire du cinéma. En 2017, la franchise James Bond a rapporté plus de sept milliards de dollars et les films ont été vus par quatre milliards de spectateurs.

Ces films ont accumulé un grand nombre de thème et de chansons qui sont devenus des classiques de la musique de films et pour certaines chansons des tubes intemporels. Les chansons des films de James Bond ont été interprétées par les plus grands interprètes tels que Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, A-ha, Tina Turner, Sheryl Crow, Madonna, Jack White ou encore Adèle, qui a reçu pour Skyfall l’Oscar de la meilleure chanson originale, un Golden Globe et un Critic’s Choice Movie Award.

Lors du concert Bond Symphonique, vous retrouverez les thèmes les plus connus, dont le fameux James Bond Thème, musique instrumentale qui apparait dans l’introduction de tous les films. Mais aussi les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite fredoner l’air : Goldfinger, Diamonds are forever, Goldeneye, Skyfall, Live and let die, Die another day, the living daylights, A view to a kill, You Only Live Twice, Nobody Does It Better… La majeure partie des musiques (11 contributions) est de John Barry, un des plus grands compositeurs mondiaux de musiques de films. Après John Barry, David Arnold est le second compositeur le plus important de la série (5 contributions). Il a composé la musique de Demain ne meurt jamais à Quantum of Solace. Les autres compositeurs de la saga sont George Martin, Bill Conti, Michael Kamen, Marvin Hamlisch, Eric Serra et Tomas Newman.



