GOD SAVE THE DREAM ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim, dimanche 5 mai 2024.

Troisième Jour présente un concert chorales inédit et propulsé par les ensembles vocaux strasbourgeois Catharsis et Catharsis Queen. Intitulé God save the Dream , comme une invitation au rêve et au dépassement de soi, celui-ci verra se produire 150 choristes sous la direction de Thomas Hurter. Les chansons, entièrement réarrangées pour 5 à 8 pupitres de voix, sont issues du répertoire pop-rock des années 60 à nos jours (Eurythmics, Supertramp, Imagine Dragons, Queen,..).

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 17:00

Réservez votre billet ici

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67