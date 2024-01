TRIAL INDOOR – TRIALINDOOR ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim, 27 janvier 2024, Eckbolsheim.

TRIAL INDOOR ZENITH EUROPE – STRASBOURG TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE STRASBOURG – 27 JANVIER 2024 – ZENITH DE STRASBOURGPour son grand retour au Zénith de Strasbourg Europe le Trial Indoor International de Strasbourg vous propose une édition exceptionnelle et inédite le vendredi 27 Janvier 2024 Après plus de 6 ans d’absence les meilleurs pilotes du monde sont de retour pour vous faire un show incroyable!Vous retrouverez 8 des meilleurs pilotes au monde avec bien sûr la présence du multiple Champion du monde Toni Bou et de notre numéro 1 Français Benoit Bincaz !Nous accueillons aussi un champion du monde de vélo Trial pour un Show VTT Explosif Venez vivre un Spectacle hors du commun et une expérience unique !

Tarif : 30.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

ZENITH EUROPE STRASBOURG 1 Allée du Zénith 67201 Eckbolsheim 67