STROMAE ZENITH EUROPE STRASBOURG Eckbolsheim, 9 novembre 2023, Eckbolsheim.

STROMAE ZENITH EUROPE STRASBOURG a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 49 à 99 euros.

Limité à 6 places par commande. Le grand retour de Stromae. – RTBF L’ascenseur émotionnel de Stromae, dans un concert futuriste et millimétré. – France Info Une mise en scène mélangeant couleurs vives, esthétique robotique, images animées et pas de danse. Un show ébouriffant. – Ouest France Aussi touchant lorsqu’il s’affiche vulnérable que lorsqu’il s’affirme en maître de cérémonie d’un show extrêmement spectaculaire. – Le Figaro En 2022, Stromae enchaîne les plus grands festivals puis une tournée américaine historique avec un spectacle d’une éclatante modernité. Ses shows prévus au printemps 2023 en France, Belgique et dans toute l’Europe affichent complets depuis longtemps. Ne manquez donc pas la dernière prolongation à l’automne 2023 et les nouvelles dates ajoutées au Multitude Tour !CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTEL’achat de places pour cet événement est soumis à l’acceptation par l’acheteur des conditions particulières de vente suivantes.Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs d’acheter des billets et pour lutter contre la revente illicite de billets, l’achat de billets est limité à 6 billets par acheteur.Un contrôle des commandes sera effectué dès la mise en vente. Elles pourront faire l’objet d’une annulation si plusieurs commandes comportent le même nom et coordonnées et/ou carte bancaire et/ou adresse email.OBTENTION DES BILLETSLes billets en vente sur internet ne seront disponibles qu’au format e-ticket / m-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets e-tickets / m-tickets définitifs pourront être téléchargés depuis de votre compte client quelques jours avant le concert.Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement.Vous devrez impérativement télécharger les e-tickets définitifs quelques jours avant l’événement.

Le Zénith est situé sur la commune d’ECKBOLSHEIM, près du quartier de Hautepierre.

Il est accessible par les autoroutes A351, A4, A6, A31, A32, A34, A35, A36 et la route nationale RN 4.

Pour les automobilistes utilisant un GPS, les voies les plus proches du Zénith sont :

– rue Edmond Rostand – sortie Autoroute n°4 – accès Est – 67201 ECKBOLSHEIM

– rue Ettore Bugatti – Accès Ouest – 67201 ECKBOLSHEIM

en avion :

AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG-ENTZHEIM

Route de Strasbourg – 67960 ENTZHEIM

Tél : 03 88 64 67 67 – Fax : 03 88 64 69 32

Email : aeroport.information@strasbourg.cci.fr

Ligne A jusqu’à la station Parc des Sports (puis 10 minutes à pied environ)

ZENITH EUROPE STRASBOURG

1 Allée du Zénith Eckbolsheim 67201

