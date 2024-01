LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER Zénith de Toulouse Toulouse, 21 décembre 2024, Toulouse.

LES 10 COMMANDEMENTS – L’ENVIE D’AIMER Samedi 21 décembre 2024, 15h00, 20h30 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-21T15:00:00+01:00 – 2024-12-21T23:59:00+01:00

Fin : 2024-12-21T20:30:00+01:00 – 2024-12-21T23:59:00+01:00

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France. Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne. Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits, Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer est l’événement musical de 2024.

https://youtu.be/y1APUT6FMtA Producteur: // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « toulouse@box.fr »}] [{« data »: {« author »: « Les 10 Commandements, l’Envie d’aimer », « cache_age »: 86400, « description »: « ud835udddfud835uddf2ud835ude00 ud835udfedud835udfec ud835uddf0ud835uddfcud835uddfaud835uddfaud835uddeeud835uddfbud835uddf1ud835uddf2ud835uddfaud835uddf2ud835uddfbud835ude01ud835ude00, ud835uddf9’ud835uddf2ud835uddfbud835ude03ud835uddf6ud835uddf2 ud835uddf1’ud835uddeeud835uddf6ud835uddfaud835uddf2ud835uddffnnu00ab ud835udddfud835uddf2ud835ude00 ud835udfedud835udfec ud835uddf0ud835uddfcud835uddfaud835uddfaud835uddeeud835uddfbud835uddf1ud835uddf2ud835uddfaud835uddf2ud835uddfbud835ude01ud835ude00, ud835uddf9u2019ud835uddf2ud835uddfbud835ude03ud835uddf6ud835uddf2 ud835uddf1u2019ud835uddeeud835uddf6ud835uddfaud835uddf2ud835uddff u00bb arrive sur scu00e8ne en 2024 pour une grande tournu00e9e exceptionnelle.nnud83cudf9fufe0f La billetterie est disponible du00e8s maintenant : https://linktr.ee/les10commsoff nnDe lu2019Egypte ancienne u00e0 nos jours, lu2019odyssu00e9e du berger a traversu00e9 les siu00e8cles pour nous parvenir aujourdu2019hui dans une fresque u00e9pique et musicale :nMise en scu00e8ne et choru00e9graphies inu00e9dites de Giuliano Peparini, nouveau casting, lu2019histoire de Mou00efse u00e0 qui Dieu a transmis les tables de la loi est interpru00e9tu00e9e dans une version ru00e9solument moderne.nnAvec les grandes chansons originales, ru00e9arrangu00e9es par Pascal Obispo, » Les 10 commandements, l’envie du2019aimer », lu2019u00e9vu00e9nement musical 2024. », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce : Les 10 Commandements – l’Envie d’Aimer », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/y1APUT6FMtA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=y1APUT6FMtA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC38uppH4R5Nr7bu80lW8lDw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/y1APUT6FMtA »}]

Comédie musicale / Danse Comédie musicale / Danse