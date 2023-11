Les Choristes en ciné-concert Zénith de Toulouse Toulouse, 3 novembre 2024, Toulouse.

Les Choristes en ciné-concert Dimanche 3 novembre 2024, 17h00 Zénith de Toulouse

À l’occasion du 20e anniversaire de sa sortie au cinéma, le film culte qui a réuni plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde revient sur scène lors d’une tournée de ciné-concerts exceptionnelle, du 18 octobre au 3 novembre 2024 dans toute la France.

Poussez les portes de l’internat « Fond de l’Étang » aux côtés des 60 musiciens du Yellow Socks Orchestra et d’un chœur d’enfants qui interpréteront, sous la direction du Maestro Nicolas Simon, la célèbre bande-originale du film pendant sa projection sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images.

Laissez-vous emporter par la musique composée par Bruno Coulais, nominé aux Oscars et récompensé du César de la meilleure musique de film, avec les titres qui ont marqué toute une génération : « Vois sur ton chemin » et « Caresse sur l’océan ».

Pendant les vacances de la Toussaint, (re)découvrez en famille le chef-d’œuvre de Christophe Barratier comme vous ne l’avez jamais entendu avec plus de 80 artistes sur scène !

https://youtu.be/kGFcPAhmxAI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-03T17:00:00+01:00 – 2024-11-03T23:59:00+01:00

Ciné-concert