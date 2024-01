STARS 80 Zénith de Toulouse Toulouse, samedi 2 novembre 2024.

STARS 80 Variété française Samedi 2 novembre, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-02T20:00:00+01:00 – 2024-11-02T23:59:00+01:00

Fin : 2024-11-02T20:00:00+01:00 – 2024-11-02T23:59:00+01:00

STARS 80 : ENCORE ! Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs est de retour avec un show exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de quelques nouveaux : Emile & Images, Jean-Pierre Mader, Sabrina, Patrick Hernandez, Vivien Savage, Zouk Machine, Phil Barney, William de Début de Soirée, Joniece Jamison et d’autres surprises ! L’occasion de revivre leurs tubes de la décennie, soutenus par leurs musiciens, mais aussi de danser et chanter sur des séquences qui rendront hommage aux titres légendaires des idoles des années 80. On en veut encore !

https://youtu.be/a7MrSIG4UFE Producteur: // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « toulouse@box.fr »}] [{« data »: {« author »: « Stars 80 », « cache_age »: 86400, « description »: « 3u20262u20261u2026 LA TOURNu00c9E STARS 80 COMMENCE ud83dude0dud83dudd7aud83cudffb RENDEZ-VOUS DANS TOUTE LA FRANCE : https://Stars80.lnk.to/Tournee2023AY », « type »: « video », « title »: « STARS 80 : ENCORE ! TEASER OFFICIEL TOURNEE 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/a7MrSIG4UFE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=a7MrSIG4UFE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChjH4Ssk0RH1SJZ3VATc4hQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/a7MrSIG4UFE »}]

Variété française