STARMANIA Zénith de Toulouse, 14 mai 2024, Toulouse.

L’Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon

En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…).

Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène.

Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.

Durée : 3h avec entracte

