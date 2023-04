PATRICK BRUEL Zénith de Toulouse, 4 mai 2024, Toulouse.

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement « Encore une fois » et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde.

Le TOUR 2024 débutera le 27 février, traversera la France, la Belgique et la Suisse entre autres… et passera par Paris à l’ACCOR ARENA Bercy les 14 et 15 mars 2024.

https://youtu.be/L8NKRZJnbbw

Producteur : 14 PRODUCTIONS

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Variété française