PATRICK BRUEL 4 mai et 12 décembre 2024 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement « Encore une fois » et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde. Le TOUR 2024 débutera le 27 février, traversera la France, la Belgique et la Suisse entre autres… et passera par Paris à l’ACCOR ARENA Bercy les 14 et 15 mars 2024.

https://youtu.be/wbUR_IOXyrs Producteur: 14 PRODUCTIONS // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « toulouse@box.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/patrick-bruel-billet/idmanif/549044/idtier/21726726 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/fiche/patrick-bruel-10/2094489 »}]

