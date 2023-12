LE LAC DES CYGNES Zénith de Toulouse Toulouse, 13 avril 2024, Toulouse.

LE LAC DES CYGNES 13 avril et 16 juin 2024 Zénith de Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-16T16:00:00+02:00 – 2024-06-16T23:59:00+02:00

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@franceconcert.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-lac-des-cygnes-ballet-et-orchestre-billet/idmanif/549724/idtier/21726726 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aparteweb.com/awprod/ARAME/AWCategoriesvenueCanvas.aspx?S=1&INS=ARAME&CAT=1307&SEA=1741&LNG=FR »}]

Comédie musicale / Danse Comédie musicale / Danse