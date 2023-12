AC/DC Tribute Show Zénith de Toulouse Toulouse, 11 avril 2024, Toulouse.

AC/DC Tribute Show Jeudi 11 avril 2024, 20h00 Zénith de Toulouse

AC/DC Tribute Show « Highway to Symphony » with Symphony Orchestra Entendre les chansons du mythique AC/DC lors d’un concert live – voilà le rêve de bien des amateurs du rock ! «Highway to Symphony», c’est un spectacle qui transforme les songes en réalité ! Il s’agit du premier et unique concert à un orchestre symphonique dédié au célèbre groupe AC/DC, avec la participation d’artistes qui ont été invités rien que pour cela : de Jack Frost (la meilleure voix de Bon Scott) et du groupe « The Jack ». Ce spectacle n’aura pas d’égal !

Producteur: Sova Production

