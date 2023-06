FREEZE CORLEONE Zénith de Toulouse Toulouse, 25 février 2024, Toulouse.

FREEZE CORLEONE Dimanche 25 février 2024, 19h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

La musique, c’est des vibrations. Dans celle de Freeze Corleone, on ressent une puissance technique et un frisson de secret. Avec l’album « LMF », Freeze s’est imposé sur la scène musicale en pleine crise de coronavirus, le 11 septembre 2020.

De son vrai prénom Issa, Freeze Corleone a créé un univers artistique sulfureux avec des codes mystérieux. Faire partie de ses initiés signifie rejoindre un artiste double disque de platine, écouté par des millions d’auditeurs par mois.

“LMF” est un classique radical, mélangeant la trap américaine et la drill anglaise. Freeze a imposé une patte unique et personnelle, attirant une comparaison automatique.

Sur scène, les vibrations sont intenses, notamment avec les titres « Freeze Raël », « Hors Ligne » et « Polémique ». La jeunesse se reconnaît dans cet artiste sans filtres.

Et la suite est brûlante.

https://www.youtube.com/watch?v=_Zey1wgfA-c

Placement: Assis numéroté et debout placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T19:00:00+01:00 – 2024-02-26T00:00:00+01:00

Rap / Hip Hop