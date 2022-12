MICHAEL GREGORIO Zénith de Toulouse, 23 février 2024, Toulouse.

MICHAEL GREGORIO Vendredi 23 février 2024, 20h00 Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Humour – Variété française

Zénith de Toulouse
11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
Toulouse 31300
Haute-Garonne
Occitanie

Depuis tout petit, la voix le fascine autant qu'elle l'intrigue. Cela faisait des années que Michaël Gregorio voulait lui consacrer un spectacle.

L'Odyssée de la voix est ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, où il s'amuse à explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu'aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique.

Michaël Gregorio fait son grand retour sur scène, en tournée et au Casino de Paris du 28 octobre au 4 décembre 2021.

https://youtu.be/VJoIzuOOs4o Producteur : RUQ SPECTACLES Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

