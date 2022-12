ERA Zénith de Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

ERA Jeudi 8 février 2024, 20h00 Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00 / toulouse@box.fr

Variété internationale

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « ERA », « cache_age »: 86400, « description »: « ERA – Ameno Metal (Official Music Video)nIncluded in the « The Live Experience » » : https://lnk.to/TheLiveExperienceERA n-n2022 « »The Live Experience » » Tour nTickets : https://tix.to/ERA-ticketsnThe show u201cERA – The Live Experienceu201d will be back in November and December 2022 in France, Belgium, Switzerland and Luxembourg. We look forward to seeing you again!n- nThe official ERA store : https://eramusic.store/ennERA’s discography : https://linktr.ee/eramusic.official n-nVideo : Cu00e9cile Delpoio and Multyde. nVideo edit : Opale Prod nPicture : Emilie Garcinn-nFollow ERA : nYoutube : https://www.youtube.com/c/ERAMusicOfficial/?sub_confirmation=1 nFacebook : https://www.facebook.com/ERAmusic.official/ nInstagram : https://www.instagram.com/eramusic.official/ nTikTok : https://www.tiktok.com/@eramusic.official/ nOfficial website : http://eratheliveexperience.com n-n#ERA #AmenoMetal #Ameno » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »ERA – Ameno Metal [The Live Experience] (Official Live Video) » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/Tn5UYj23KkY/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=Tn5UYj23KkY » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCnEimkHmf_t2mrc8umoVxlQ » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »



ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe.

Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps !

ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et Suisse 20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA a ébloui les Zéniths de France en 2019 puis en 2022, à guichets fermés, avec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy hors du commun.ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe.Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps !ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et Suisse https://youtu.be/Tn5UYj23KkY Producteur : Live Nation Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00

2024-02-09T00:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Zénith de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ERA Zénith de Toulouse 2024-02-08 was last modified: by ERA Zénith de Toulouse Zénith de Toulouse 8 février 2024 toulouse Zénith de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne