ERA Zénith de Toulouse Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

ERA Jeudi 8 février 2024, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : toulouse@box.fr

20 ans après le triomphe de son premier album porté par le titre iconique « Ameno », ERA a ébloui les Zéniths de France en 2019 puis en 2022, à guichets fermés, avec son spectacle « The Live Experience », un univers fascinant où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médieval / héroic fantasy hors du commun. ERA a vendu plus de 12 millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Redécouvrez les titres mythiques de ERA dans une formule live moderne et puissante. Une expérience vertigineuse qui vous transportera à travers le temps ! ERA sera de retour sur la route en 2024 pour une tournée en France, Belgique et Suisse.

https://youtu.be/Tn5UYj23KkY Producteur: Live Nation // Placement: // Parking: Parking

Producteur: Live Nation

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com
Contact: toulouse@box.fr

ERA - Ameno Metal [The Live Experience] (Official Live Video)

Lire cette vidéo sur YouTube

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Tn5UYj23KkY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:59:00+01:00

Variété internationale