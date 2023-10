Alors on danse ? Zénith de Toulouse Toulouse, 28 janvier 2024, Toulouse.

Alors, On Danse ? Chris Marques annonce aujourd’hui les dates de la nouvelle tournée du spectacle Alors, On Danse ? qui aura lieu en 2024. A moins d’un mois du début de la tournée 2022 qui jouera à guichets fermés dans une dizaine de ville française, l’équipe d’Alors, On Danse, dévoile une première salve de date à Toulouse, Caen, Brest, Paris, Lausanne, Aix en Provence, Lille et Amnéville.

https://youtu.be/lmDuhYr1KoQ Producteur: Live Nation // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com

2024-01-28T18:00:00+01:00 – 2024-01-28T23:59:00+01:00

2024-10-13T18:00:00+02:00 – 2024-10-13T23:59:00+02:00

