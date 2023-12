CAROLINE ESTREMO Zénith de Toulouse Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

J’aime les gens ! The Last (La dernière quoi !)

Après plus de 200 représentations dans toute la France, Caroline clôture sa tournée là où tout a commencé : Toulouse. Un show exceptionnel où les rires se mêleront à l’émotion pour un moment unique sur la magistrale scène du Zénith !

* »Alors voilà, on m’a demandé de vous pitcher la dernière des dernières date de ma tournée.Dans mon précédent pitch, [C’est moi où ce mot donne faim ?] je m’en suis pas trop mal sortie et les gens sont venus me voir partout en France [si, si !] Mais cette fois… C’est The Last ! La Dernière quoi ! Et c’est pas n’importe quelle scène, c’est le Zénith de Toulouse ! [Là il faut imaginer une musique de film à la Gladiator !]. Et c’est là que j’ai paniqué. Pas parce que c’est le Zénith de Toulouse hein ! Comment peut-on avoir peur de plusieurs milliers de personnes qui disent « Putaing con » et « Chocolatine » ? Vous êtes forcément des gens biens. [Passage de pommade : Check]. Revenons au pitch. J’ai regardé ma femme qui m’a dit … » Débrouille-toi « , puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit » De toute façon tu ne m’écoutes jamais « . Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois me dire : » Infirmière aux Urgences …Tu es sûre de toi ? ». Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer ! Alors accrochez-vous, je vous raconte mon histoire, ou The monumentale claque in my face. Prêts? Parce que moi je ne l’étais pas ! »*Caroline Estremo

