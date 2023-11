HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN Zénith de Toulouse Toulouse, 30 décembre 2023, Toulouse.

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN Samedi 30 décembre, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : billetterie@talticket.com

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN™ EN CINÉ-CONCERT • Troisième opus de la série de ciné-concerts Harry Potter •

Suivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisième année mouvementée à Poudlard, lors d’un ciné-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, le Yellow Socks Orchestra interprétera en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du troisième opus. Alors que l’annonce d’un prisonnier en cavale, Sirius Black, affole le monde des Sorciers, Harry et ses amis s’apprêtent à repartir pour une nouvelle année à Poudlard. Sur le dos d’un Hippogriffe, venez apprendre à repousser les Épouvantards et déjouer les plans d’un dangereux loup-garou. Êtes-vous prêts à apprendre la vérité sur ce mystérieux Prisonnier d’Azkaban ? Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur, accompagnés en live par la puissance de l’orchestre symphonique ! Pendant les fêtes de Noël, redécouvrez en famille le film qui a enflammé notre imagination et captivé le cœur de millions de spectateurs lors d’une tournée de ciné-concerts exceptionnelle qui passera par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon et Dijon. L’occasion unique de redécouvrir le troisième opus de cette saga culte !

https://youtu.be/o2qvyTpVDaU Producteur: uGo&Play // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@talticket.com »}] [{« data »: {« author »: « uGo and Play », « cache_age »: 86400, « description »: « Infos & ru00e9servations : https://www.u-play.fr/harrypottercineconcert3nn28/12/2023 u2013 Nantes, Le Zu00e9nith n29/12/2023 – Bordeaux, Arku00e9a Arenan30/12/2023 u2013 Toulouse, Le Zu00e9nithn02/01/2024 – Lille, Le Zu00e9nithn03/01/2024 – Lille, Le Zu00e9nithn05/01/2024 u2013 Lyon, La Halle Tony-Garniern07/01/2024 u2013 Dijon, Le Zu00e9nithnnSuivez Harry, Ron et Hermione dans leur troisiu00e8me annu00e9e mouvementu00e9e u00e0 Poudlard, lors du2019un cinu00e9-concert exceptionnel. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scu00e8ne, le Yellow Socks Orchestra interpru00e9tera en live lu2019inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film (VOSTFR) sur u00e9cran gu00e9ant, en parfaite synchronisation avec les images du troisiu00e8me opus. nnAlors que lu2019annonce du2019un prisonnier en cavale, Sirius Black, affole le monde des Sorciers, Harry et ses amis su2019appru00eatent u00e0 repartir pour une nouvelle annu00e9e u00e0 Poudlard. Sur le dos du2019un Hippogriffe, venez apprendre u00e0 repousser les u00c9pouvantards et du00e9jouer les plans du2019un dangereux loup-garou. u00cates-vous pru00eats u00e0 apprendre la vu00e9ritu00e9 sur ce mystu00e9rieux Prisonnier du2019Azkaban ?n. Pendant plus de deux heures, revivez la magie de cet univers enchanteur, accompagnu00e9s en live par la puissance de lu2019orchestre symphonique ! nnPendant les fu00eates de Nou00ebl, redu00e9couvrez en famille le film qui a enflammu00e9 notre imagination et captivu00e9 le cu0153ur de millions de spectateurs lors du2019une tournu00e9e de cinu00e9-concerts exceptionnelle qui passera par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand et Dijon. Lu2019occasion unique de redu00e9couvrir le troisiu00e8me opus de cette saga culte ! », « type »: « video », « title »: « HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABANu2122 EN CINu00c9-CONCERT u2022 TOURNu00c9E EN FRANCE u2022 Du00c9C 2023 & JANV 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/o2qvyTpVDaU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=o2qvyTpVDaU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-YURdR0rq8_9WfQfFUTMmg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/o2qvyTpVDaU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T20:00:00+01:00 – 2023-12-30T23:00:00+01:00

2023-12-30T20:00:00+01:00 – 2023-12-30T23:00:00+01:00

Ciné-concert