Plus d’un milliard de vues sur YouTube, des hits à volonté. Cinq albums ; quatre certifiés double disque platine, dont le dernier album à succès « SPLEEN » pour lequel le livestream YouTube #LIVESPLEEN a comptabilisé près d’un million de vues en trois jours au moment de sa sortie.

Djadja & Dinaz c’est ; plus d’un million de disques vendus à travers le monde, plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Ils sont sans doute le duo le plus en vue de la scène urbaine française !

On ne les arrête plus côté live non plus ! Après un Zénith de Paris le 7 octobre 2022, annoncé et sold-out en 3h, c’est deux dates à l’Accor Arena les 10 et 11 décembre 2023 qu’ils auront rempli en un temps record ! Face à ce succès incontestable, ils rajoutent des dates dans la France entière, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg ! RDV à l’automne 2023 pour une tournée de Zéniths qui s’annonce déjà exceptionnelle.

Entre la sortie de leur sixième album ALPHA et des concerts spectaculaires dont eux seul ont le secret… jusqu’à ce qu’il soit votre…

2023 sera sans aucun doute l’année de Djadja & Dinaz !

Producteur : Live Affair

Placement: Assis numéroté et debout placement libre

Parking: A,B,C,D,H

Rap / Hip Hop