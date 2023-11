CASSE-NOISETTE Zénith de Toulouse Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Franceconcert présente « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une production inédite comme chaque année. Venez (re)découvrir le spectacle Casse-Noisette en 2023 et 2024 interprété par le Ballet et Orchestre Académique de Budapest. Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse-Noisette en forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féérique. Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée par le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par des décors et costumes époustouflants, feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique. Cette partition inoubliable vous plongera dans une atmosphère magique et vous fera revivre vos rêves d’enfants. Retrouvez toute la beauté de ce joyau du répertoire classique, idéal en période de Noël.

Durée 2h10 (avec entracte)**À partir de 5 ans

https://youtu.be/vD-NfrgUgoQ?si=e4z1E2USsSEOwyHh Producteur: Capitale Production // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2024-02-18T16:00:00+01:00 – 2024-02-18T23:59:00+01:00

