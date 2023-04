ZOLA Zénith de Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse.

2023 marque le retour tant attendu de ZOLA !

Artiste majeur de la scène rap depuis quelques années, il revient en force avec son album « Diamant du bled » et une première partie de tournée à guichets fermés, dont un Zénith de Paris SOLD OUT et un concert inédit à l’Adidas Arena dont il est le premier artiste annoncé.

Avec un rap Jersey-Drill novateur et des mélodies ultra soignées made by Kore, le rappeur d’Évry a su imposer son identité et sa musique, en témoignent les succès des titres « Amber » , « Toute la journée » ft Tiakola ou « Coeur de Ice » ft Damso.

Incontestable phénomène sur scène, toutes ses apparitions suscitent l’effervescence et chacun de ses shows sont de véritables évènements…

https://youtu.be/lkWxSgZCAMA

Producteur : ARACHNEE PRODUCTIONS

Placement: Assis numéroté et debout placement libre

Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T00:00:00+01:00

Rap / Hip Hop