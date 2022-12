ZAZIE Zénith de Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse.

ZAZIE Vendredi 29 septembre 2023, 20h00 Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00 / toulouse@box.fr

Variété française

Zazie et toute sa compagnie ont hâte de vous accueillir à bord ! Après le ZAZIESSENCIEL TOUR, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : AIR TOUR, lancée par le virevoltant single LET IT SHINE et son nouveau projet AILE-P.Zazie et toute sa compagnie ont hâte de vous accueillir à bord ! https://youtu.be/Hx80JBZUeLQ Producteur : TS3 Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-30T00:00:00+02:00

