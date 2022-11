Bigflo et Oli Zénith de Toulouse, 13 avril 2023, Toulouse.

Bigflo et Oli 13 et 14 avril 2023 Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Rap / Hip Hop – Variété française

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

https://youtu.be/F8do1V5ivbI Placement: Assis numéroté et debout placement libre Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-15T00:00:00+02:00

