LA NUIT DU PRINTEMPS

Toulouse

LA NUIT DU PRINTEMPS Zénith de Toulouse, 24 mars 2023, Toulouse. LA NUIT DU PRINTEMPS Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 06.30.29.50.19

Zénith de Toulouse
11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

https://zenith-toulousemetropole.com La soirée du Printemps du Rire a lieu chaque année au Zénith de Toulouse et propose un plateau décapant de plus de 2h00 d’humour.

Le gratin des artistes les plus en vue est présent pour cet événement à ne manquer sous aucun prétexte.

Présentée par Florent Peyre, avec : Berywam, Dedo, Alex Ramirez, Lisa Perrio, François-Xavier Demaison, Yann Guillarme, Le Cas Pucine, Morgane Cadignan, Franjo et Edgar-Yves. Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-25T00:00:00+01:00

