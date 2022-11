TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE TOULOUSE Zénith de Toulouse, 21 janvier 2023, Toulouse.

Billetterie Personne à Mobilité Réduite : 06 07 70 69 00

TRIAL INDOOR INTERNATIONAL DE TOULOUSE

Zénith de Toulouse
11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
Toulouse 31300
Haute-Garonne
Occitanie

Après 5 années d'absence, le plus beau Trial Indoor du Monde est de retour au Zénith de Toulouse !

Créé en 1983, cette année le Trial Indoor International de Toulouse revient au Zénith pour fêter ses 40 ans le Samedi 21 Janvier 2023 à 20h30 !
À cette occasion un thème unique en rapport avec son anniversaire sera mis en place pour un spectacle toujours plus incroyable ⚡

Vous retrouverez les meilleurs pilotes du monde, Toni Bou(Esp) le meilleur pilote de tous les temps avec 32 titres de Champion du Monde, Adam Raga(Esp) 6 fois Champion du Monde, Benoit Bincaz le N°1 Français, Matteo Grattarola N°1 Italien, Toby Martyn N°1 Anglais, Sondre Haga N°1 Norvégien, Jaime Busto(Esp) N°3 Mondial et Gabriel Marcelli(Esp).
✨ Vous retrouverez également un show de Nicolas Vallée multiple Champion du Monde de VTT Trial, accompagné d'un impressionnant show de sons et de lumières.

Rendez-vous le 21 Janvier 2023 au Zénith de Toulouse pour assister au plus beau Trial Indoor International du Monde !

https://youtu.be/O0SIk6WW9EM Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-22T00:00:00+01:00

