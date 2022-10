ORELSAN Zénith de Toulouse, 27 janvier 2022, Toulouse.

ORELSAN 27 janvier et 31 mars Zénith de Toulouse

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Rap / Hip Hop

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « orelsan », « cache_age »: 86400, « description »: « La fu00eate est finie : https://orelsan.lnk.to/LaFeteEstFinie nLa tournu00e9e : https://orelsan.lnk.to/tournnInstru : Stromae et SkreadnRu00e9alisateurs : Greg & Lio nProduction: Quad ProductionsnProducteur exu00e9cutif : 23/32 nnInstagram : https://www.instagram.com/orelsan nFacebook : https://www.facebook.com/orelsan nTwitter : https://twitter.com/Orel_sannnRubiku2019s Cubeu00ae used by permission Rubiku2019s Brand Ltd. www.rubiks.com », « type »: « video », « title »: « OrelSan – Tout va bien [CLIP OFFICIEL] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dq6G2YWoRqA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dq6G2YWoRqA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEnFzIYw3BrndPCddyQ6c5A », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

Accès et Stationnement pour connaître les solutions d’accès au Zénith. —————————————————— Communiqué de la production le 24 janvier 2022 :

« A la suite des annonces du gouvernement en date du 20 janvier 2022, et l’adaptation des mesures sanitaires en vigueur, nous sommes au regret de devoir reporter une partie des concerts de la tournée d’Orelsan, initialement prévus sur la période janvier et février 2022.

Le concert du 27 janvier 2022 au Zénith Toulouse Métropole est reporté au 31 mars 2022.

Les billets pour la date initiale de janvier restent valables pour la nouvelle date de report.

Si vous ne pouvez vous rendre aux nouvelles dates, merci de vous rapprocher de votre point de vente à partir du 24 janvier 2022 pour obtenir un remboursement.

Merci de votre compréhension.« —————————————————— Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, Orelsan repart en tournée dès le mois de janvier 2022.Orelsan et son équipe s’installeront 5 soirs à l’AccorArena et dans les plus belles salles de France, Suisse et Belgique pour vous présenter un live inédit. https://youtu.be/dq6G2YWoRqA Producteur : ASTERIOS PRODUCTIONS Placement: Assis numéroté et debout placement libre Parking: A,B,C,D,H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:00:00+01:00

2022-03-31T22:45:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Zénith de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ORELSAN Zénith de Toulouse 2022-01-27 was last modified: by ORELSAN Zénith de Toulouse Zénith de Toulouse 27 janvier 2022 toulouse Zénith de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne