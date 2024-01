VERONIC DICAIRE ZENITH DE TOULON Toulon, 3 avril 2024, Toulon.

Pour des raisons administratives indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l’obligation de remanier certaines dates du calendrier de la tournée Showgirl Tour de Véronic DiCaire.Ainsi, la représentation prévue au Zénith de Toulon le 15 Avril 2023 est déplacée au 03 Avril 2024.Vos billets restent valables pour le spectacle de 2024. Si vous n’êtes pas disponible pour la nouvelle date, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente où vos billets ont été achetés.Merci de votre compréhension.–LES DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DU SHOWGIRL TOUR ! Véronic Dicaire revient une dernière fois avec son Showgirl Tour et ses nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes. Mise en scène par Josée Fortier, elle ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin…Ne manquez pas les dernières représentations du Showgirl Tour de Véronic Dicaire , un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et totalement sous le charme…« Véronic DiCaire, une voix pour toutes ! » LE PARISIEN« Véronic DiCaire enflamme la scène avec 4 musiciens live et 6 danseurs. Grand show à l’américaine avec soixante panels de voix différentes ! » BFM TV « Dans son Showgirl Tour, la chanteuse Canadienne aux 1000 voix, imite Edith Piaf, Christine and the Queens, Juliette Armanet…avec un talent exceptionnel ! » LE FIGARO « Véronic DiCaire, un talent inimitable ! » M6

Tarif : 31.50 – 68.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83