FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE ZENITH DE TOULON Toulon, samedi 23 mars 2024.

Après le succès de la Première éditionLe Festival Mondial de la Magie revient au Zénith de TOULONLe Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 2024UN SPECTACLE 100% NOUVEAUCe spectacle a déjà conquis plus de 300.000 spectateurs en Europe depuis sa création !Le Festival Mondial de la Magie est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens mondialement primés et représentants les différents courants magiques.Le Festival Mondial de la Magie se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations.Plus de 2 heures de spectacle dédiées à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr…ne rien comprendre.Tous les artistes sélectionnés pour cette nouvelle édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : Ronan CALVARYZheng FUSIONPablo CANOVASFiliberto SELVICharlie MAGRamo et AlégriaErnesto PLANAS

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83