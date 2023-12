NEJ’ ZENITH DE TOULON Toulon, 9 février 2024, Toulon.

Nej’ a un vrai avantage : celui d’avoir une voix qui ne triche pas. Son registre vocal lui permet d’aller où elle veut quand elle veut. Pop urbaine, R&B, chanson, Nej’ chante en toute liberté.Plus rien aujourd’hui ne semble lui résister. Disques, tournées, public en furie, son parcours est hors-norme !Un premier album en 2019, plusieurs EP’s à succès décrits comme des chapitres.3 disques d’or en 2022 et de multiples collaborations avec Naps, Franglish, Wejdene, Vegedream, Lartiste, Zaho ou encore Niro.Le single “Paro” sorti en 2021 bat tous les records et fait le tour du monde avec plus de 11 millions de vidéos sur Tik Tok, 11ème place du Top Shazam Monde…Au final, plus de 130 millions de streams sur Paro, et Nej’ détient même un record mondial sur YouTube Shorts.Après le succès incontestable du SOS Tour en 2022 avec des dates sold-out partout en France, et un Olympia à Paris rempli en 24h, Nej’ annonce son retour sur scène avec le Poupiya Tour. Rendez-vous pour un spectacle magique et féerique, à l’image de la chanteuse.

Tarif : 38.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83