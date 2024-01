LAVILLIERS ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, samedi 19 octobre 2024.

Lavilliers et les grands orchestres se sont régulièrement fréquentés.On se souvient de son concert avec l’Orchestre Lamoureux au théâtre des Champs Elysées et de son hommage à Léo Ferré au théâtre du Chatelet.Il y a un an, il donnait un concert unique à la Maison de Radio France et l’expérience lui a donné envie de reprendre la route pour une dizaine de concerts exceptionnels avec orchestre symphonique, en métamorphosant son répertoire.

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:30

ZENITH DE ROUEN Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly 76