SAEZ ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly Catégorie d’Évènement: Le Grand-Quevilly SAEZ ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, 14 novembre 2023, Le Grand Quevilly. SAEZ ZENITH DE ROUEN a lieu à la date du 2023-11-14 à 20:30:00.

Tarif : 49.5 à 55 euros. Tournée Saez en novembre / décembre 2023. Achat limité à 6 billets par commande. Réservez votre billet ici Les lignes de transport en commun de la TCAR desservent les évènements ayant lieu au zénith. Ainsi, des navettes vous déposent devant les portes, pour connaitre les lignes et horaires cliquez sur ce lien : http://www.2ads1.fr/zenith/entrepot/pdf/navettes.pdf Pour se rendre au Zénith, prendre la ligne Fast 1 puis descendre au terminus Zénith / Parc Expo. Pour le retour, des navettes Métrobus sont mises à disposition, et partent 20 mn après la fin du spectacle. La navette A dessert les communes de Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Mont St Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Maromme ainsi que Deville-les-Rouen. La navette B dessert les communes de Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-les-Rouen. Plus d’info sur www.tcar.fr ou Tcar en ligne au 02.35.52.52.52 Depuis l’A13, en venant de Paris ou de Caen, prendre la sortie en direction de N138/Saint-Étienne-du-Rouvray/Sotteville/Rouen-Sud et continuez sur la D938. Le Zénith de Rouen sera ensuite indiqué. ZENITH DE ROUEN

Avenue des Canadiens Le Grand Quevilly 76120 https://www.saez.mu https://www.youtube.com/channel/UCTPekdx5KWuLzSLNyEX34Sg https://www.facebook.com/damiensaez/ Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Le Grand-Quevilly Autres Lieu ZENITH DE ROUEN Adresse Avenue des Canadiens Ville Le Grand Quevilly Departement 76120 Lieu Ville ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly latitude longitude 49.401721;1.065065

ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly 76120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grand quevilly/