M.POKORA ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, 11 novembre 2023, Le Grand Quevilly.

M.POKORA ZENITH DE ROUEN a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:00:00.

Tarif : 49 à 89 euros.

Matt Pokora repart en tournée en 2023 pour un show grandiose à l’occasion de ses 20 ans de carrière et de ses innombrables tubes. Scénographie techno-futuriste, effets spéciaux hallucinants, enchaînement sans reprise de souffle : chacune de ses tournées est incontournable. Après Pyramide, aux allures de peplum, évoquant l’élan créateur et le dépassement des limites physiques, Matt Pokora revient ici avec un show encore plus incroyable, brassant des émotions puissantes. Puisant dans son parcours personnel (le couple, la paternité, l’amitié,…), l’artiste revient finalement à l’essence de l’être humain et à ce qui le lie à ses alter ego. Matt Pokora est l’artiste français réputé pour ses performances scéniques ultra techniques, garantissant un show spectaculaire à ses fans. Entouré de ses danseurs et de ses musiciens, Matt Pokora ramène sur scène une densité quasi magnétique et ajoute une nouvelle et sublime facette à son personnage. Avec la scène de l’Épicentre tour, Matt Pokora vient chercher l’énergie au cœur du public.Commande limitée à 6 places par acheteur.

Les lignes de transport en commun de la TCAR desservent les évènements ayant lieu au zénith.

Ainsi, des navettes vous déposent devant les portes, pour connaitre les lignes et horaires cliquez sur ce lien : http://www.2ads1.fr/zenith/entrepot/pdf/navettes.pdf

Pour se rendre au Zénith, prendre la ligne Fast 1 puis descendre au terminus Zénith / Parc Expo.

Pour le retour, des navettes Métrobus sont mises à disposition, et partent 20 mn après la fin du spectacle.

La navette A dessert les communes de Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Mont St Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Maromme ainsi que Deville-les-Rouen.

La navette B dessert les communes de Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-les-Rouen.

Plus d’info sur www.tcar.fr ou Tcar en ligne au 02.35.52.52.52

Depuis l’A13, en venant de Paris ou de Caen, prendre la sortie en direction de N138/Saint-Étienne-du-Rouvray/Sotteville/Rouen-Sud et continuez sur la D938. Le Zénith de Rouen sera ensuite indiqué.

ZENITH DE ROUEN

Avenue des Canadiens Le Grand Quevilly 76120

