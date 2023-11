Concert: Julien Doré Zénith de Pau Pau, 17 octobre 2025, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Après le phénoménal « aimée tour » et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025 et à l’Accor Arena de Paris les 5 et 6 avril 2025..

2025-10-17 fin : 2025-10-17 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the phenomenal « Aimée Tour » and his extraordinary show, which won over 600,000 fans with some 50 sold-out concerts in Zeniths and Arenas, Julien Doré announces his return to the stage with a brand-new show! An eventful tour of the biggest venues in France, Belgium and Switzerland from March 1, 2025 and at the Accor Arena in Paris on April 5 and 6, 2025.

Tras la fenomenal gira « Aimée Tour » y su extraordinario espectáculo, que conquistó a más de 600.000 fans con una cincuentena de conciertos con todas las entradas agotadas en Zeniths y Arenas, ¡Julien Doré anuncia su regreso a los escenarios con un espectáculo inédito! Una gira llena de acontecimientos que recorrerá los mayores escenarios de Francia, Bélgica y Suiza a partir del 1 de marzo de 2025 y en el Accor Arena de París los días 5 y 6 de abril de 2025.

Nach der phänomenalen « aimée tour » und seiner außergewöhnlichen Show, die mehr als 600.000 Zuschauer bei über 50 ausverkauften Konzerten in Zeniths und Arenen begeistert hat, kündigt Julien Doré seine Rückkehr auf die Bühne mit einer völlig neuen Show an! Eine Event-Tour durch die größten Hallen in Frankreich, Belgien und der Schweiz ab dem 1. März 2025 und in der Accor Arena in Paris am 5. und 6. April 2025.

