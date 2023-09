Concert: Starmusical Zénith de Pau Pau, 20 avril 2025, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Au coeur d’une scénographie époustouflante mêlant chanson, acting et danse, STARMUSICAL rend hommage à sa principale source d’inspiration, Les Grandes Comédies Musicales.

Sur scène une quinzaine d’artistes, tous chanteurs et comédiens originaux, accompagnés de musiciens, danseurs, acrobates et circassiens, interprèteront les plus grands titres des comédies musicales de ces 50 dernières années, de Hair à Priscilla Folle du Désert the musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, Les Dix Commandements, Mozart, Roméo et Juliette et bien d’autres …

Que la fête soit belle, et qu’elle ne s’arrête jamais !.

2025-04-20 fin : 2025-04-20 . .

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



STARMUSICAL pays tribute to its main source of inspiration, Les Grandes Comédies Musicales, with a breathtaking scenography combining song, acting and dance.

On stage, some fifteen artists, all original singers and actors, accompanied by musicians, dancers, acrobats and circus performers, will interpret the greatest titles from the musicals of the last 50 years, from Hair to Priscilla Folle du Désert the musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, The Ten Commandments, Mozart, Romeo and Juliet and many more?

May the party be beautiful, and may it never end!

En el corazón de una impresionante escenografía que combina canto, interpretación y danza, STARMUSICAL rinde homenaje a su principal fuente de inspiración, los Grandes Musicales.

Sobre el escenario, una quincena de artistas, todos cantantes y actores originales, acompañados por músicos, bailarines, acróbatas y artistas de circo, interpretarán los más grandes musicales de los últimos 50 años, desde Hair a Priscilla Folle du Désert el musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, Los Diez Mandamientos, Mozart, Romeo y Julieta y muchos más..

Que la fiesta sea hermosa, ¡y que no se acabe nunca!

In einem atemberaubenden Bühnenbild, das Chanson, Schauspiel und Tanz miteinander verbindet, huldigt STARMUSICAL seiner wichtigsten Inspirationsquelle, den großen Musicals.

Auf der Bühne werden fünfzehn Künstler, allesamt Sänger und originelle Schauspieler, zusammen mit Musikern, Tänzern, Akrobaten und Zirkusleuten die größten Titel der Musicals der letzten 50 Jahre interpretieren, von Hair bis Priscilla Folle du Désert the musical, Notre Dame de Paris, Mamma Mia, Les Dix Commandements, Mozart, Roméo et Juliette und vielen anderen?

Möge das Fest schön sein und nie enden!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau