Spectacle: Gus illusioniste « Givré » Zénith de Pau Pau, dimanche 16 mars 2025.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-16 18:00:00

fin : 2025-03-16

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !

Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.

Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement « GIVRÉ » !

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



