Concert: Calogero- A.M.O.U.R Tour Zénith de Pau Pau, 22 novembre 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR !

L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !

CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR

En tournée en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et à Paris La Défense Arena le samedi 9 mars 2024..

2024-11-22 fin : 2024-11-22 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the LIBERTÉ CHÉRIE TOUR in 2018 and the TOURNÉE DES FESTIVALS last summer, CALOGERO is back live in 2024 with its A.M.O.U.R TOUR!

It’s a chance to catch up with some of the band’s greatest hits, as well as to discover new tracks in a series of even more exceptional shows!

CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR

On tour in France, Belgium, Switzerland, Luxembourg and at Paris La Défense Arena on Saturday March 9, 2024.

¡Tras el LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 y el TOURNÉE DES FESTIVALS el verano pasado, CALOGERO vuelve en directo en 2024 con su A.M.O.U.R TOUR!

Es una oportunidad para ponerse al día con algunos de sus grandes éxitos, ¡así como para descubrir algunos temas nuevos en una serie de espectáculos aún más excepcionales!

CALOGERO 2024 EN DIRECTO / GIRA A.M.O.U.R

De gira por Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y París La Défense Arena el sábado 9 de marzo de 2024.

Nach der LIBERTÉ CHÉRIE TOUR im Jahr 2018 und der TOURNÉE DES FESTIVALS im vergangenen Sommer ist CALOGERO im Jahr 2024 mit seiner A.M.O.U.R TOUR wieder live zu erleben!

Die Gelegenheit, seine größten Hits zu hören, aber auch neue Songs bei immer außergewöhnlicheren Shows zu entdecken!

CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR

Auf Tournee in Frankreich, Belgien, der Schweiz, Luxemburg und in Paris La Défense Arena am Samstag, den 9. März 2024.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau