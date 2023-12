Concert: Echos de la vallée du vent par NEKO LIGHT ORCHESTRA Zénith de Pau Pau, 21 avril 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:30:00

fin : 2024-04-21

Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais..

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



