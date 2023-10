Concert: Lords of the Sound Zénith de Pau Pau, 12 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’orchestre de la nouvelle génération LORDS OF THE SOUND revient en France avec un nouveau programme « The Music Of Hans Zimmer ».

La performance de l’orchestre LORDS OF THE SOUND est plus qu’un simple concert, c’est un vrai show !

“Amazing Spider man 2”, “Lone Ranger”, “The Dark Knight”, “Interstellar”, “Dune”, “Sherlock Holmes”, “Man of Steel”, “Pearl Harbor”, “Gladiator”, “Inception”, “Pirates of the Caribbean”, “Spirit”, “Wonder Woman”, “Madagascar”, “The Lion King” – ce sont des hits de Hans Zimmer, interprétés par LORDS OF THE SOUND Orchestra!

Le succès des concerts de l’orchestre LORDS OF THE SOUND combiné aux meilleures compositions de Hans Zimmer vous plongera dans les sensations inoubliables d’une chaude soirée d’été, l’atmosphère d’un beau conte de fées, rempli de la beauté du son symphonique compositions préférées, groupe de rock, effets visuels brillants, voix puissantes….

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

The new-generation orchestra LORDS OF THE SOUND returns to France with a new program entitled « The Music Of Hans Zimmer ».

LORDS OF THE SOUND’s performance is more than just a concert, it’s a real show!

amazing Spider Man 2, Lone Ranger, The Dark Knight, Interstellar, Dune, Sherlock Holmes, Man of Steel, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean, Spirit, Wonder Woman, Madagascar, The Lion King – these are Hans Zimmer’s hits, performed by LORDS OF THE SOUND Orchestra!

The success of LORDS OF THE SOUND Orchestra concerts combined with Hans Zimmer’s best compositions will plunge you into the unforgettable sensations of a warm summer evening, the atmosphere of a beautiful fairytale, filled with the beauty of symphonic sound – favorite compositions, rock band, brilliant visual effects, powerful voices…

La orquesta de nueva generación LORDS OF THE SOUND regresa a Francia con un nuevo programa titulado « The Music Of Hans Zimmer ».

La actuación de LORDS OF THE SOUND es más que un concierto, ¡es un auténtico espectáculo!

amazing Spider Man 2, El Llanero Solitario, El Caballero Oscuro, Interstellar, Dune, Sherlock Holmes, El Hombre de Acero, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, Piratas del Caribe, Spirit, Wonder Woman, Madagascar, El Rey León… ¡son sólo algunos de los éxitos de Hans Zimmer, interpretados por la orquesta LORDS OF THE SOUND!

El éxito de los conciertos de la LORDS OF THE SOUND Orchestra, combinado con las mejores composiciones de Hans Zimmer, le sumergirá en las inolvidables sensaciones de una cálida tarde de verano, en la atmósfera de un hermoso cuento de hadas, lleno de la belleza del sonido sinfónico, las composiciones favoritas, una banda de rock, brillantes efectos visuales, potentes voces…

Das Orchester der neuen Generation LORDS OF THE SOUND kehrt mit seinem neuen Programm « The Music Of Hans Zimmer » nach Frankreich zurück.

Die Aufführung des Orchesters LORDS OF THE SOUND ist mehr als nur ein Konzert, es ist eine echte Show!

amazing Spider Man 2?, Lone Ranger, The Dark Knight, Interstellar, Dune, Sherlock Holmes, Man of Steel, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, Pirates of the Caribbean, Spirit, Wonder Woman, Madagascar, The Lion King – das sind die Hits von Hans Zimmer, interpretiert vom LORDS OF THE SOUND Orchestra

Die erfolgreichen Konzerte des LORDS OF THE SOUND Orchesters in Kombination mit den besten Kompositionen von Hans Zimmer werden Sie in die unvergesslichen Gefühle eines warmen Sommerabends eintauchen lassen, die Atmosphäre eines schönen Märchens, erfüllt von der Schönheit des symphonischen Klangs, Lieblingskompositionen, Rockband, brillante visuelle Effekte, kraftvolle Stimmen…

