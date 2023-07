Concert: Queen Extravaganza Zénith de Pau Pau, 6 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Queen Extravaganza, le groupe de reprises officiel de Queen produit par Roger Taylor et Brian May, revient en France en 2024 après avoir sillonné le monde entier pour des concerts affichant tous complets.

Queen Extravaganza qui se produit depuis plus de 10 ans, est un collectif de musiciens talentueux sélectionnés par Roger Taylor et Brian May pour performer les titres du plus grand groupe au monde… De l’histoire même. Le nom des musiciens choisit pour cette tournée sera dévoilé plus tard.

Le groupe est célèbre pour ses concerts aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Hong Kong, au Brésil et en Europe, avec des apparitions lors de célèbres d’émissions télé, comme American Idol, vue par plus de 20 millions de personnes. Depuis, le groupe a gagné l’amour et le respect d’un nombre toujours croissant de fans, comme en témoigne l’affluence à chaque concert spectaculaire..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Queen Extravaganza, the official Queen cover band produced by Roger Taylor and Brian May, returns to France in 2024 after having toured the world for sold-out concerts.

Queen Extravaganza, which has been performing for over 10 years, is a collective of talented musicians selected by Roger Taylor and Brian May to perform the songs of the world?s greatest band? History itself. The names of the musicians chosen for this tour will be revealed at a later date.

The band is famous for its concerts in the USA, Canada, Australia, Hong Kong, Brazil and Europe, with appearances on famous TV shows such as American Idol, seen by over 20 million people. Since then, the band has won the love and respect of an ever-growing number of fans, as evidenced by the attendance at each spectacular concert.

Queen Extravaganza, la banda oficial de versiones de Queen producida por Roger Taylor y Brian May, regresa a Francia en 2024 tras una serie de conciertos con entradas agotadas en todo el mundo.

Queen Extravaganza, que lleva actuando más de 10 años, es un colectivo de músicos de talento seleccionados por Roger Taylor y Brian May para interpretar las canciones de la mejor banda del mundo? La historia misma. Los nombres de los músicos elegidos para esta gira se revelarán más adelante.

La banda es famosa por sus conciertos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Hong Kong, Brasil y Europa, con apariciones en famosos programas de televisión como American Idol, visto por más de 20 millones de personas. Desde entonces, la banda se ha ganado el cariño y el respeto de un número cada vez mayor de fans, como demuestra la asistencia a cada espectacular concierto.

Queen Extravaganza, die offizielle Queen-Coverband von Roger Taylor und Brian May, kehrt 2024 nach Frankreich zurück, nachdem sie die ganze Welt mit ausverkauften Konzerten bereist hat.

Queen Extravaganza tritt seit mehr als 10 Jahren auf und ist eine Gruppe von talentierten Musikern, die von Roger Taylor und Brian May ausgewählt wurden, um die Songs der größten Band der Welt aufzuführen Der Geschichte selbst. Die Namen der Musiker, die für die Tournee ausgewählt wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Band ist berühmt für ihre Konzerte in den USA, Kanada, Australien, Hongkong, Brasilien und Europa, mit Auftritten in berühmten TV-Shows wie American Idol, die von mehr als 20 Millionen Menschen gesehen wurden. Seitdem hat die Band die Liebe und den Respekt einer stetig wachsenden Zahl von Fans gewonnen, was sich auch in den Besucherzahlen bei jedem spektakulären Konzert widerspiegelt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pau