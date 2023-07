Spectacle: Le lac des Cygnes Zénith de Pau Pau, 4 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le « Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà..

2024-04-04 fin : 2024-04-04 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



International Festival Ballet presents an enchantment of beauty, elegance and grace. An accomplished work of art accompanied by a live orchestra.

Swan Lake » is for many synonymous with ballet. This romantic tale about the young prince Siegfried, who falls in love with the swan princess Odette and wants to free her from the evil spell cast by Duke Redbeard, is a story about the power of true love.

This ballet piece is part of the standard repertoire of all major companies. The Allegro Moderato of the second-act swan dances, in particular, is the subject of countless parodies in Lev Ivanov’s choreography, and is thus known as the « Dance of the Four Little Swans » far beyond the ballet-loving public. In short: a brilliant work by a brilliant composer that has been attracting audiences for centuries.

International Festival Ballet presenta un encantamiento de belleza, elegancia y gracia. Una consumada obra de arte acompañada por una orquesta en directo.

El Lago de los Cisnes es para muchos sinónimo de ballet. Este cuento romántico sobre el joven príncipe Sigfrido, que se enamora de la princesa cisne Odette y quiere liberarla del malvado hechizo del duque Barbarroja, es una historia sobre el poder del amor verdadero.

Esta pieza de ballet forma parte del repertorio habitual de todas las grandes compañías. El Allegro Moderato de la danza de los cisnes del segundo acto, en particular, ha sido objeto de innumerables parodias en la coreografía de Lev Ivanov, por lo que se la conoce como la « Danza de los cuatro pequeños cisnes » mucho más allá del público amante del ballet. En resumen: una obra brillante de un compositor brillante que lleva siglos atrayendo al público.

Das International Festival Ballet präsentiert einen Zauber aus Schönheit, Eleganz und Anmut. Ein vollendetes Kunstwerk, das von einem Live-Orchester begleitet wird.

Schwanensee » ist für viele ein Synonym für Ballett. Das romantische Märchen über den jungen Prinzen Siegfried, der sich in die Schwanenprinzessin Odette verliebt und sie von dem bösen Zauber des Herzogs Rotbart befreien will, ist eine Geschichte über die Macht der wahren Liebe.

Dieses Ballettstück gehört zum Standardrepertoire aller großen Kompanien. Insbesondere das Allegro Moderato der Schwanentänze im zweiten Akt ist Gegenstand unzähliger Parodien in der Choreografie von Lev Ivanov und daher als « Tanz der vier kleinen Schwäne » weit über das ballettbegeisterte Publikum hinaus bekannt. Kurzum: Ein geniales Werk eines genialen Komponisten, das schon seit Jahrhunderten das Publikum anzieht.

