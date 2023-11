Concert: La Tournée du siècle Zénith de Pau Pau, 1 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

LA TOURNÉE DU SIECLE Avec LES SHERIFF qui fêtent leur 40 ans de carrière, TAGADA JONES leur 30 ans, DIRTY FONZY qui soufflent leurs 20 bougies et le petit dernier de la famille NOT SCIENTISTS dont on célébrera les 10 ans !

Et oui, si l’on additionne les anniversaires de 4 groupes phares de la scène hexagonale, ça fait 100 ans,

ALORS VIENS FÊTER UN SIECLE DE PUNK ROCK, c’est maintenant et pas dans 100 ans !

Présenté par Kicking Booking & Rage Tour.

2024-03-01 fin : 2024-03-01 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



THE TOUR OF THE CENTURY With LES SHERIFF celebrating 40 years in the music business, TAGADA JONES 30, DIRTY FONZY 20 and NOT SCIENTISTS 10!

And yes, if you add up the birthdays of 4 of France’s leading bands, that makes 100 years,

So come and celebrate a century of punk rock now, not in 100 years!

Presented by Kicking Booking & Rage Tour

¡LA GIRA DEL SIGLO Con LES SHERIFF cumpliendo 40 años en el mundo de la música, TAGADA JONES 30, DIRTY FONZY 20 y NOT SCIENTISTS 10!

Y sí, si sumamos los cumpleaños de 4 de los grupos franceses más importantes, ya son 100 años,

VEN Y CELEBRA UN SIGLO DE PUNK ROCK, ¡ahora, no dentro de 100 años!

Presentado por Kicking Booking & Rage Tour

LA TOURNÉE DU SIECLE Mit LES SHERIFF, die ihr 40-jähriges Bestehen feiern, TAGADA JONES, die ihr 30-jähriges Bestehen feiern, DIRTY FONZY, die ihre 20 Kerzen ausblasen, und dem jüngsten Mitglied der Familie NOT SCIENTISTS, dessen 10-jähriges Bestehen gefeiert wird!

Und ja, wenn man die Geburtstage von vier der wichtigsten Bands der französischen Musikszene zusammenzählt, ergibt das 100 Jahre,

DANN KOMM ZUM FESTEN EINES JAHRHUNDERTS PUNK ROCK, das ist jetzt und nicht erst in 100 Jahren!

Angeboten von Kicking Booking & Rage Tour

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Pau