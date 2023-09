Spectacle: Messmer Zénith de Pau Pau, 7 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

2024-02-07 fin : 2024-02-07 . .

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After multiple successful tours and over 2 million tickets sold, Messmer, known and recognized as the World Master of Hypnosis, returns with a brand new show.

In 13Hz, Messmer invites you to enter his mysterious and hilarious universe, where the boundaries between reality and illusion are blurred, directing your thoughts into uncharted territory.

With his unrivalled charismatic presence and exceptional talent, the record-holder in group hypnosis, with 1066 people hypnotized in under 5 minutes, plunges you into the heart of your deepest thoughts before guiding you through a subtle play of 13Hz brainwaves.

The fascinator draws you into a unique state of consciousness where willpower and control of our lives take on a new dimension. Dare to discover the Messmer experience, where self-control and fascination meet

Tras una serie de exitosas giras y más de 2 millones de entradas vendidas, Messmer, conocido como el Maestro Mundial de la Hipnosis, regresa con un espectáculo totalmente nuevo.

En 13Hz, Messmer le invita a entrar en su universo misterioso e hilarante, donde la frontera entre la realidad y la ilusión se difumina, llevando sus pensamientos a territorios inexplorados.

Con su inigualable presencia carismática y su excepcional talento, el poseedor del récord de hipnosis de grupo (1.066 personas hipnotizadas en menos de 5 minutos) te sumerge en el corazón de tus pensamientos más profundos antes de guiarte a través de un sutil juego de ondas cerebrales de 13Hz.

El fascinador le lleva a un estado de conciencia único en el que la fuerza de voluntad y el control sobre nuestras vidas adquieren una nueva dimensión. Atrévase a descubrir la experiencia Messmer, donde el autocontrol y la fascinación se encuentran

Nach zahlreichen erfolgreichen Tourneen und über 2 Millionen verkauften Tickets kehrt Messmer, bekannt und anerkannt als der Weltmeister der Hypnose, mit einer brandneuen Show zurück.

In 13Hz lädt Messmer Sie ein, in seine mysteriöse und urkomische Welt einzutreten, in der die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt, um Ihre Gedanken in unbekannte Gebiete zu lenken.

Mit seiner unvergleichlichen charismatischen Präsenz und seinem außergewöhnlichen Talent taucht der Rekordhalter in der Gruppenhypnose, der 1066 Menschen in weniger als 5 Minuten hypnotisiert hat, in Ihre tiefsten Gedanken ein, bevor er Sie durch ein subtiles Spiel von 13Hz-Gehirnwellen führt.

Der Faszinator führt Sie in einen einzigartigen Bewusstseinszustand, in dem der Wille und die Kontrolle über unser Leben eine neue Dimension erreichen. Wagen Sie es, die Messmer-Erfahrung zu entdecken, wo Selbstbeherrschung und Faszination aufeinandertreffen

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau