Concert: Scylla Zénith de Pau Pau, 8 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Scylla artiste complet, qui propose un univers poétique et cohérent au travers de ses textes, de ses visuels et son jeu de scène. Installé et reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et bouleversante, il est l’un des fers de lance bruxellois depuis une dizaine d’années. Scylla, c’est un message, une voix grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et la sensibilité. Ses concerts affichent tous complet : l’Olympia, la Cigale, le Trianon, l’Ancienne Belgique, etc. La qualité indiscutable de son écriture le classe parmi les plumes les plus profondes et puissantes du paysage des artistes francophones, tous genres confondus..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Scylla is a complete artist, offering a poetic and coherent universe through his texts, visuals and stage performance. Established and recognized for the accuracy of his literate and moving pen, he has been one of Brussels? leading lights for the past ten years. Scylla is a message, a deep and charismatic voice, a deep and technical rap, a contrast between raw strength and sensitivity. His concerts are all sold out: l’Olympia, la Cigale, le Trianon, l’Ancienne Belgique, etc. The indisputable quality of his writing makes him one of the most profound and powerful pens on the French-speaking scene, across all genres.

Scylla es un artista completo, que ofrece un universo poético y coherente a través de sus textos, sus visuales y su puesta en escena. Conocido y reconocido por sus letras literarias y conmovedoras, es una de las figuras más destacadas de Bruselas desde hace diez años. Scylla es un mensaje, una voz profunda y carismática, un rap técnico y profundo, un contraste entre fuerza bruta y sensibilidad. Todas las entradas para sus conciertos están agotadas: el Olympia, el Cigale, el Trianon, la Ancienne Belgique, etc. La indiscutible calidad de su escritura le convierte en uno de los autores más profundos y poderosos del panorama musical francófono, en todos los géneros.

Scylla ist ein kompletter Künstler, der mit seinen Texten, Bildern und seiner Bühnenperformance ein poetisches und kohärentes Universum schafft. Er ist seit zehn Jahren eine der Speerspitzen der Brüsseler Szene und für seine literarische und aufwühlende Schreibweise bekannt. Scylla steht für eine Botschaft, eine tiefe und charismatische Stimme, einen tiefen und technischen Rap, einen Kontrast zwischen roher Kraft und Sensibilität. Seine Konzerte sind alle ausverkauft: Olympia, Cigale, Trianon, Ancienne Belgique usw. Die unbestrittene Qualität seines Songwritings macht ihn zu einem der tiefsten und stärksten Federn in der Landschaft der frankophonen Künstler aller Genres.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pau